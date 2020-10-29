حبس عاطل بتهمة سرقة كابلات الكهرباء بالقاهرة

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كابلات الكهرباء بمنطقة مدينة نصر.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة، بتفاصيل سرقة الكابلات، وقرر أنه خطط للسرقة منذ فترة، وقطع الكهرباء عن المنطقة أكثر من مرة، وباعها لتاجر خردة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن ضباط المباحث، عثروا على كاميرات مراقبة، سجلت حوادث السرقة التي قام بها المتهم خلال الفترة الماضية.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة 30 كيلو كابلات بمدينة نصر، وتم ضبط المتهم عقب مطاردة أمنية فى منطقة مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، مفاده تلقيه بلاغا من أحد حراس العقارات، بقيام شخص بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، المتهم وضبطته، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم حبس جزئي ومستأنف، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة وبحوزته 3 كابلات كهربائية، تزن 30 كيلوجراماً مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من أحد المشروعات التابعة لمحافظة القاهرة بدائرة القسم، بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب أكثر من 9 جرائم سرقة خلال الفترة الماضية، وأوضحت التحريات أن المتهم سبق إلقاء القبض عليه في قضية مخدرات منذ عام ونصف، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 أشهر.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول سرقة كابلات كهرباء خاصة بشركة استيراد وتصدير، وتم رصده من خلال الكاميرات، وحاول أفراد الأمن بالشركة، القبض عليه قبل ضبطه بأسبوعين، وتمكن من الهرب، تحرر محضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.