نفذها عاطل وعامل.. أمن الغربية يكشف غموض واقعة سرقة شقة مواطن بالمحلة

كشفت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية وإضرام النيران فى شقة مواطن بالمحلة، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب، وعامل لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

تلقي اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الحوشي، مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية لأحد الموطنين بدائرة القسم وإحتراق غرفة النوم، وسرقة بعض المشغولات الذهبية، ووجود كسر بنافذة المطبخ .

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة طالب، و عامل لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بدافع السرقة، حيث قرر أحدهما أنه نظراً لعلمه بثراء مالك الشقة إتفق مع المتهم الآخر على سرقته ولدى خروج مالك الشقة دلفا إلى الداخل من خلال "التسلق وكسر نافذة المطبخ" واستوليا على بعض المشغولات الذهبية عبارة عن (3 خاتم - 2 غويشة – 2 سلسلة - عُقد - أنسيال)، ومبلغ مالي، وأضرما النيران بالشقة وفرا هاربين، وبمواجهة المتهم الآخر أيد ما سبق، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.