تفاصيل أكبر عملية احتيال للاستيلاء على ممتلكات المغتربين بأكتوبر

اعترف عاطل وسمسار بالقاهرة، بواحدة من أكبر وقائع الاحتيال التى تمكنا من خلالها من الاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقيمين خارج البلاد بموجب مستندات مزورة.

واعترف المتهمان بأنهما تمكنا من الاستيلاء على قطعتى أرض، إحداهما مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، والآخرى مقام عليها عمارة سكنية، كائنتان بمدينة 6 أكتوبر، مملوكتان لمواطنين مقيمان خارج البلاد.

وأمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر شرائه فيلا سكنية كائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من المتهمين بصفة أن المتهم الأول مالك الفيلا بموجب توكيلات مزورة منسوبة لإحدى مكاتب الشهر العقارى، وتحصلا منه على مبلغ مالى كمقدم حجز.

وذكر المتهمان فى التحقيقات، أنهما اتفقا بينهما على تكوين تشكيل عصابي فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بقصد استخدامها فى الاستيلاء على الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية بالمدن العمرانية الجديدة المملوكة للمواطنين المقيمين خارج البلاد منذ فترة زمنية طويلة أو المتوفين.

وأوضح المتهمان، أن الأول استغل كونه يعمل وسيطاً فى مجال البيع والشراء للعقارات وكونه على دراية لقطع الأراضى الفضاء والفيلات والشقق السكنية المتروكة والمملوكة لأشخاص غادروا البلاد، ويقوم بتزوير مستندات ملكيتها ومن ثم بيعها للمتهم الثانى والذى يقوم بصفته مالكها ببيعها لأشخاص حسنى النية والاستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلتها فيما بينهما.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع احتيال من قِبل تشكيل عصابي يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والاستيلاء على ممتلكات الغير، بموجب مستندات مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلاً عصابياً ضم شخصان (بدون عمل - له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة القاهرة، سمسار أراضى وعقارات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرتى أمن (القاهرة – الجيزة) وما توافر من معلومات بقيام المتهمان بإستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي، حيث أمكن ضبطهما بدائرتى أقسام شرطة (الساحل – الطالبية) وبتفتيش الشقة المشار إليها عثر 40 توكيلا عاما وخاصا، خالية البيانات منسوب صدروها لمكاتب توثيق الشهر العقارى المختلفة، ممهورة جميعاً ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد (مزورة تزويراً كلياً و38 قسيمة إيداع نقدية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية خالية من البيانات وممهورة بأختام مقلدة (مزورة تزويراً كلياً)، و30 طلب شهر عقاري خالى البيانات، منسوب صدوره إلى مأموريات شهر عقارى مختلفة والمستخدمة فى الإجراءات التمهيدية لنقل الملكية (مزورة تزويراً كلياً).

كما تم العثور على 20 محضر إيداع توكيل خالية البيانات منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يتم استخدامها فى إيداع التوكيلات المنسوبة للقنصليات المصرية والأجنبية بالخارج لدى مكاتب التوثيق بالبلاد (مزورة تزويراً كلياً و25 إقرار قبول تنازل خالية البيانات منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، يفيد تنازل مالك الأرض أو العقار عن ملكتيه لآخرين (مزور تزويراً كلياً) و3 نماذج منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والتى تستخدم فى طباعة التوكيلات المزورة (معدة للتزوير و4 محاضر تسليم أراضى وعقارات منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية (مزورة تزويراً كلياً و2 صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى بأسم أحد ملاك قطعة أرض مقام عليها فيلا سكنية تحت الإنشاء، تم التلاعب فيها من حيث (تاريخ الميلاد – الصورة).بفحص الأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمان تبين أنها تحوى برنامج تعديل البيانات والصور (الفوتوشوب) وملفات تحوى العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة التى تم إصطناعها والتلاعب بها عن طريق إستخدام برنامج تعديل الصور والبيانات (الفوتوشوب) ورسومات هندسية لقطع أراضى بمساحات مختلفة بأماكن مختلفة بالمدن الجديدة.