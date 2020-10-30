"خطابي": استخدام علم البيوتكنولوجي يقلل المخاطر المرضية على الأسماك

أكد الدكتور عبدالرحمن خطابى، الباحث بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية ومدير الدعم الفنى لشركة أللر أكوا إيجيبت لأعلاف الأسماك، على تطور استزراع الأسماك فى مصر منذ الثمانينات بشكل سريع جداً من خلال عمليات نقل تكنولوجيا الاستزراع إلى مصر عن طريق المراكز البحثية والتعاون الخارجى التى ساهمت فى دعم مزارعى الأسماك وإرشادهم لبدايات الطريق. بالإضافة لمساهمة مزارعى الأسماك بشكل كبير فى زيادة محصولهم السمكى حتى وصلت مصر للمركز السابع فى الاستزراع السمكى على مستوى العالم والمركز الثالث فى إنتاج البلطى الذى يزيد فى مصر على مليون طن سنوياً.

وأضاف «خطابى» أنه مع زيادة التطوير والإنتاج والكثافة فى وحدة المساحة انتشرت الأمراض السمكية وخاصة البكتيرية وبدأت تؤرق مزارعى الأسماك بسبب ما تسببه من خسائر كبيرة.

ظهور الأعراض المرضية على الأسماك نتيجة سوء جودة البيئة المحيطة

وأكد أن ظهور الأعراض المرضية على الأسماك يكون نتيجة سوء جودة البيئة المحيطة بالأسماك «المياه»؛ وضعف الحالة المناعية للأسماك؛ بالإضافة لوجود مسببات الأمراض المختلفة والتى تنتهز الفرصة للدخول إلى الأسماك وتسبب حالات النفوق.

وأضاف أن المياه بطبيعة الحال تأتى مستهلكة ومحملة بالمواد العضوية والمخلفات نتيجة أن مزارع الأسماك لا تقوم إلا على مياه الصرف الزراعى كذلك يقوم المزارع بصرف مياه المزرعة ليعيد مزارع آخر استخدامها بما تحمله من ملوثات بدون استخدام فلاتر أو أحواض ترسيب فينقل المزارع الأمراض داخل مزرعته بنفسه؛ وفى هذه الحالة تبدأ الأسماك فى بذل المجهود للتأقلم على المياه غير الجيدة مما يضطرها لاستهلاك الطاقة فى التأقلم فتصبح مناعتها ضعيفة جداً فتبدأ البكتيريا فى مهاجمتها؛ ثم يأتى دور علم البيوتكنولوجى ودور مراكز البحوث التى عملت على تطوير استخدام الكائنات الدقيقة فى تنقية المياه وتحسين جودتها بل أيضاً فى التخلص من بعض الشوائب والمواد العضوية والعناصر الثقيلة فى بعض الأحيان؛ مؤكداً أنها قامت باستخلاص بعض الكائنات الدقيقة المحلية النافعة واستخدامها فى العديد من المجالات مثل استخدام البكتيريا الدقيقة النافعة فى مقاومة المسببات المرضية كذلك فى التخلص من الأمونيا والمواد العضوية داخل أحواض المزارع السمكية.

فظهرت فى الأسواق منتجات متعددة كالفيتوبيوتك والبروبيوتك وهى عبارة عن مستخلصات نباتية وبكتيريا دقيقة تعمل على تحسين جودة المياه وتقليل المواد العضوية بالإضافة إلى استخدام شركات الأعلاف مثل هذه المنتجات ومشتقاتها كروافع مناعة ومحسنات هضم ومضادات بكتيرية طبيعة تؤدى بشكل مباشر لتقليل الإجهاد على الأسماك وتحسين صحتها العامة مما يجعلها أكثر صحة وأفضل جودة.

وأضاف أن استخدام التكنولوجيا الحديثة وعلم البيوتكنولوجى بوحدة الأمراض السمكية أدى إلى تقليل المخاطر المرضية وتحسين خواص المياه مما ساعد على زيادة المحصول السمكى وزيادة جودته.