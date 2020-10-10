محافظ بورسعيد يلتقي رئيس هيئة الثروة السمكية للارتقاء بالإنتاج

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، وذلك بحضور وكيل الوزارة بالمحافظة ورؤساء أحياء الجنوب والزهور، بمقر ديوان عام المحافظة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية وتنمية المشروعات فى هذا المجال بما يسهم فى الارتقاء بمشروعات الثروة السمكية تماشيا مع كافة التطورات الحالية فى مختلف القطاعات، كما تم استعراض أخر المستجدات فى أعمال التطوير الجارية بمشروعات الثروة السمكية بالمحافظة .

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتنمية عدد من المشروعات فى مجال الثروة السمكية وعلى رأسها مشروع تطوير بحيرة المنزلة، و تحقيق أعلى استفادة بما يحقق النفع على المواطن، حيث تشهد بحيرة المنزلة حاليا أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، بما يساهم فى تحسين نوعية المياه و الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها من جانب آخر.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد واصل متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء للتأكد من رفع المناسيب من الأماكن التى شهدت تكدس وتراكم المياه ، وذلك منعا لحدوث اى تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء، وكذلك التأكد من استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتكثيف كافة الاستعدادات والمعدات الخاصة بالتعامل مع سوء الأحوال الجوية فى مختلف الأحياء، حيث تفقد محافظ بورسعيد سير العمل في عمل شبكة مياه صرف الامطار، وكذلك رفع المناسيب وسفلتة الطريق من محيط مناطق الغرفة التجارية ونقابة المحامين ومدرسة اشتوم الجميل.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.