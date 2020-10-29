"وداعا جوليا" و"الحياة تناسبني جيدا" يفوزان بجائزة منصة الجونة

ضمن مساعيها لخلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، تستمر منصة الجونة السينمائية، ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وتقدم المنصة مبادرتين، هما منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي، واللذان يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.

وعُقد حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة اليوم، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

يُذكر أن منطلق الجونة السينمائي في دورته الرابعة استقبل 99 طلب تقديم، منها 65 مشروعًا في مرحلة التطوير، و34 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج من جميع أنحاء العالم العربي.

وخضعت هذه الطلبات للمراجعة من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، حيث تم اختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير، منها 8 مشروعات روائية طويلة، و4 مشروعات وثائقية طويلة، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج منها 5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل، بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية، كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المُقدمة للمنطلق.

وقدم المخرجون والمنتجون المرشحون للمشاركة في المنطلق مشاريعهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية.

إضافة إلى ذلك، عُقدت لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو النسخ غير المُكتملة للأفلام وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.

وتكونت لجنة تحكيم المنطلق من وكيل مبيعات الأفلام الفرنسي كليمون شوتون، والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي، والكاتبة والمخرجة والمنتجة الأردنية ليالي بدر.