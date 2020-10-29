بعد سجنه 4 سنوات.. مجدي عبدالغني يقرر اللجوء إلى وزير العدل

قال مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق، إنه يكنّ كل الاحترام والتقدير لأحكام القضاء، لكنه سيلجأ للمستشار عمر مروان وزير العدل، لعرض جميع المستندات الخاصة بالقضية، التي يتم تداولها إعلاميا خلال الفترة الماضية، من أجل تأكيد سلامة موقفه القانوني.

وأكد "عبدالغني" أن معظم القضايا التي تم حضور جلساتها حصل على حكم بالبراءة فيها، فيما صدر ضده حكم "غيابي"، مشددا على أنها قضية واحدة، لكن إعادة تكرار ونشر الخبر الخاص بها، قد يعطي انطباعا للبعض، أن هناك أكثر من قضية حصل فيها على أحكام إدانة.

وشدد عبدالغني على أنه متأكد من سلامة موقفه فى القضية، وأنه سوف يلجأ لمقاضاة من يحاول التشهير به في تلك القضايا.

وأكد عضو اتحاد الكرة السابق، أن هناك منتفعين من تداول الأخبار فيما يتعلق بإصدار حكم قضائي ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، واللجوء للقضاء هو الحل النهائي في هذه القضية.

وناشد عبدالغني، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عدم نشر الأحكام إلا بعد أن تكون نهائية، مؤكدا أن هناك أطرافاً أخرى معه في نفس القضايا (أشقاؤه وآخرون)، ويتعمد المغرضون عدم نشر أسمائهم.

وقضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ولاعب المنتخب القومي السابق، 4 سنوات وغرامة مالية 200 ألف جنيه فى قضيتين جديدتين لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية، لإيقاف التنفيذ.

وكانت المحكمة قد قضت في 3 قضايا أخرى بحبس مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 6 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.