صلاح الشرنوبي: جهزت لحن "بتونس بيك" قبل التعرف على وردة

قال الموسيقار صلاح الشرنوبي، إن فترة التسعينيات كانت زاخرة جدًا بالنسبة له، حيث وُفق في التعاون مع كبار المطربين والمطربات، لافتًا إلى أن عددًا من الأشخاص ساهموا في تطوير موهبته في بداية حياته الفنية.

وأضاف الموسيقار صلاح الشرنوبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن شقيقه الشاعر سيد الشرنوبي هو أول من ساعده في مشواره الفني، وثم ساعده شقيقه الأكبر فاروق الشرنوبي وبدأ يلعب بالعود ثم الكمنجا.

وأشار إلى أنه كان يأتي دائمًا إلى القاهرة لشقيقه الأكبر الفنان فاروق الشرنوبي، إلى أن حدثت صدفة وقام بتلحين أغنية للفنان السكندري أحمد حسن: "ومن بعدها قمت بالتلحين للفنان مدحت صالح، ثم توالت الأعمال بالتلحين لمحمد الحلو، ومنى عبدالغني ووليد توفيق ونادية مصطفى".

وتابع، أنه ذهب للفنانة الجزائرية وردة وكان حينها معروفًا للجمهور، وساعده في ذلك الشاعر عمر بطيشة، لأن لحن أغنية "بتونس بيك" كان جاهزًا قبل التعرف على الفنانة الجزائرية، لافتاً إلى أن بداخله مخزون سمعي يظهر في أعماله الموسيقية.