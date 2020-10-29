سيارة طائشة تصدم صيدلي في بورسعيد.. ووالدته: "سائقها سيكون عبرة"

"ترك سيارته على جانب الطريق في المكان المخصص، وهمّ إلى عبور الشارع وفي لحظة خاطفة صدمته سيارة طائشة فأطاحت بجسده لمسافة 15 مترًا" لم يكن المشهد جزءا من فيلم "أكشن" أجنبي، وإنما حقيقة وقعت بحي العرب في بورسعيد، وكادت تتسبب في فقدان صيدلي لحياته بسبب رعونة طالب يقود سيارته الفارهة بسرعة جنونية.

إيمان الدسوقي، والدة المجني عليه الصيدلى "محمد عليوة" قالت إن نجلها يعمل فى إحدى الشركات الطبية، وأثناء عبوره شارع "طرح البحر" بحي العرب، صدمته سيارة طائشة يقودها طالب بسرعة جنونية فأطاح بجسده مسافة لا تقل عن 15 مترًا وتركه غارقًا وسط دمائه.

وأضافت أن رجال الجيش الأبيض بمستشفى السلام بورسعيد كان لهم دور فى إنقاذ حياة نجلها بالإنعاش الرئوي والصدمات الكهربائية: "عرفت بعد ساعات بالحادث الذي شاهدت تفاصيله على كاميرات المراقبة بالشارع" وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة نجلها بكسور، ما اضطر الأطباء إلى إجراء عمليات لتركيب شرائح، متمنية شفائه وعودته إلى عمله وأبنائه من جديد.

وأشارت إلى تحرير المحضر رقم 3015 جنح العرب، ضد "عبد الرحمن .م.ط.ا" الذي كان يقود السيارة رقم ط ب س 4142 لافتة إلى أن المتهم مازال حرًا طليقًا وننتظر استدعاء النيابة له ومحاكمته ليكون عبرة وعظة لغيره من المستهترين بأرواح الأبرياء.

وقالت إن زوجها العقيد محمود عليوة قائد مركز تدريب ونائب مأمور العرب والمناخ سابقًا توفي، وترك لها ابنيها محمد فى الصف الخامس الإبتدائي وأحمد فى الصف الثانى الإبتدائي، وتحملت صعوبات الحياة لتقوم بدور الأب والأم، حتى أنها تركت وظيفتها فى التأمينات الإجتماعية لتتفرغ لتربيتهما وأكرمها الله بالتحاقهما بكلية الصيدلة وتخرجهما ليؤديان واجبهما تجاه بلدهما.

ولفتت إلى أن نجلها متزوج من طبيبة بشرية وأنجب طفلين "سلافة" بالصف السادس الإبتدائي، و"ليان" فى الصف الثالث الإبتدائى وفى لحظة إستهتار لطالب مستهتر كاد يتسبب فى موت والدهما وتيتيم طفليه.