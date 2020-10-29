جامعة حلوان تستعد لبدء فعاليات مجمع الفنون والثقافة في نوفمبر

على قدم وساق، تُجري الاستعدادات النهائية لبدء الفعاليات الثقافية والفنية بمجمع الفنون والثقافة الجديد بجامعة حلوان، والذي افتتحه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وتعد الجامعة حاليًا الخطة الثقافية الفنية التي تشمل العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية بقاعة المسرح الكبير ومعارض الفنون التشكيلية الكبرى بقاعة المرصد للعروض الاستيعادية، ومعارض ومسابقات شباب الفنانين في قطاعات (الفسطاط) المتعددة.

وأضاف الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، في تصريحات صحفية أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد العديد من المؤتمرات الجامعية وحفلات تخرج الكليات لدفعة 2020، وذلك خلال الفترة التجريبية للمجمع، حيث يحتوي المسرح الكبير (قاعة العروض الكبرى) على ما يزيد على 1400 مقعد، وكذلك خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والضوئية اللازمة لإقامة العروض الفنية والأوبرالية والمسرحية، بالإضافة إلى 6 قاعات للمؤتمرات تحتوي في مجملها على ما يقرب من 500 مقعد لإقامة الندوات الثقافية والجلسات الأكاديمية وغيرها.

وأضاف "رضا " أنه يتم الآن إعداد العرض المتحفي لأول متحف متخصص للفن المعاصر في مصر، والذي خطط لعرض المقتنيات الفنية من لوحات وتماثيل ورسوم لفناني مصر المعاصرين وأساتذة كليات الفنون المصرية.

وجرى تجهيز قاعات المجمع بأحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات، ويسمح المجمع بإقامة فعاليات فنية وثقافية يصل عدد الحضور فيها إلى 2000 شخص.

كما يضم المجمع متحفا للفن المصري المعاصر، يعرض أعمال الفنانين من الأجيال المختلفة، ويحتوي كذلك على على 4 قاعات مجهزة لمعرض الفنون التشكيلية.

يُذكر أن مجمع الفنون والثقافة سيبدأ في استقبال الجمهور وبدأ الفعاليات الفنية الكبرى بدءًا من منتصف الشهر المقبل.