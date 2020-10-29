افتتاح معرض"ورد" للفنانة وفاء ياديس بالهناجر الأحد

يقام بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلي بعنوان "ورد" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، في السابعة من مساء يوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، بقاعة آدم حنين بالمركز.

ويفتتح المعرض الفنان التشكيلي الدكتور حمدي أبو المعاطي، أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان ونقيب الفنانين التشكيليين السابق، وبحضور كوكبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي، ويستمر المعرض حتى 6 نوفمبر المقبل، ويفتح أبوابه لاستقبال رواده يوميًا من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وعن المعرض، تقول الدكتورة وفاء ياديس، إنه يتضمن مداخل لدوائر لملحقات كونية، وفن تشكيلى يربط بين فنون الجرافيك والرسم التصويرى وبين ميتافيزيقا اللون والشكل، وبين دراسة العلوم الميتافيزيقة الأكاديمية والفن التشكيلى الأكاديمي.

وأضافت، أنها أوجدت الرابط لتأثير اللون والتصميم ليكون لوحة فنية تخاطب مدارك الإنسان من خلال تكوينات ميتافيزيقية، وتخوض كل لوحة فى أعماق تتواصل مع الجسد والمدارك العقلية، لتفتح أبواب لعوالم غير مرئية من بوابات دائرية تماثل أشكال الورد، وهو يعد معرض آرت ثيرابى لسيكولوجيا الإنسان من مداخل ميتافيزيقا الورد.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، قد تخرجت في كلية الفنون الجميلة بالزمالك قسم الجرافيك عام 1993، وحصلت على بكالوريوس معادل من جامعة علوم الميتافيزيقا بأريزونا الولايات المتحدة عام 2010، وماجستير ميتافيزيقا العلوم والفنون عند قدماء المصريين وبعده دكتوراة فى علوم الميتافيزيقا وتطبيقاتها فى ارت ثيرابى - ارت ميتافيزكس، وهى عضو عامل بوزارة علوم الميتافيزيقا بأريزونا الولايات المتحدة والجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي بأمريكا، وممارسة دولى مجاز لتقويم السلوك الإنسانى والنفسى بعلوم الميتافيزيقا عن طريق الفنون .

من جانب آخر أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن مد فترة معرض "كنوز متاحفنا 5 مختارات من الفن الأوروبي"، والمقام بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك إلى يوم 30 نوفمبر 2020، نظرًا للإقبال الكبير على المعرض.