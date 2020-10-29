طبيب ينصح بعدم تبادل القبلات.. وأبلة فاهيتا ترد: أكيد مراتك صاحية

قال الدكتور ماهر الجارحي استشاري أمراض الباطنة والحميات، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، لن تبدأ قبل نهاية الموجة الأولى، ووصول أعداد الإصابات إلى الصفر.

وأضاف الجارحي، خلال حواره مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مقدمة برنامج "لايف من الدوبليكس"، في أولى حلقات موسمه الجديد عبر شاشة on، أن قوة فيروس كورونا قلت كثيرًا عما كان عليه عند بداية انتشار، كما قلت الإصابات بسبب وعي المواطنين، والجهود التي بذلتها وزارة الصحة.

وتابع، أنه يجب إلغاء الاحتفالات مثل أعياد الميلاد، لتقليل فرص الإصابة بالعدوى، إذ أن أحد الحضور، قد ينقل المرض دون أن يبدو عليه أنه مصاب بالفيروس، لترد عليه أبلة فاهيتا قائلةً: "خلاص هطفي الشمع باستشوار لوحدي".

ونصح الجارحي، بالتمسك باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة وتجنب القبلات، لترد عليه أبلة فاهيتا ممازحة إياه: "أكيد مراتك صاحية، عمومًا مش عارفة أشكرك ازاي، ربنا ما يحوجنا ليك يا حبيبي".

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانًا مهمًا بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وقالت مديرة إدارة البرامج، بإقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رنا الحجة، إن جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، وصلت إلى منعطف يُنذر بالخطر، حيث شهد الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أكتوبر، الإبلاغَ عن أكبر عدد أسبوعي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة.

ولفتت رنا الحجة إلى أنه من الأهمية بمكان الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، نظراً لاستمرار جائحة كوفيد-19 ووجود مخاوف من أن تؤدي حالات الإصابة بالإنفلونزا إلى زيادة العبء المُلقى على كاهل نُظُم الرعاية الصحية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية، بأن يُمنَح العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن أولويةً قصوى في الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام.

وتابعت أن النتائج الأولية، أظهرت أنه لا يوجد حتى الآن علاج مُحدَّد لمرضى كوفيد-19، ولم تَثبُت حتى الآن فاعلية أي علاج لحالات كوفيد-19 الوخيمة والحرجة، سوى الكورتيكوستيرويدات والأكسجين التكميلي، كما تبين أيضاً أن الأدوية المضادة للتجلُّط لها تأثير فعال في علاج جلطات الدم التي غالباً ما تُصيب مرضى كوفيد-19 ذوي الحالات الخطيرة.