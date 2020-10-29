فرنسا: منفذ حادث نيس كان يحمل بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي

أعلن الادعاء الفرنسي، اليوم الخميس، إن المشتبه به في قتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس، وصل إلى البلد بالقطار حاملًا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي.

وقال مسؤول الإدعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا، جان-فرانسوا ريكارد إن منفذ الهجوم بدل ملابسه في محطة القطار ثم ترجل إلى الكنيسة ليشرع في هجومه، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف ريكارد إن المهاجم تونسي ولد في عام 1999، ووصل مدينة باري الإيطالية يوم التاسع من أكتوبر الماضي.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس، لافتًا إلى أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النائب الفرنسي عن منطقة نيس، إيريك سيوتي أن منفذ اعتداء نيس تونسي الجنسية وصل حديثا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال سيوتي في تغريدة عبر "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية".

وقتل، صباح اليوم، 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدّث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

أفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الخميس، بفتح النيابة العامة تحقيقًا في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود البلاد.

وأعلن محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، تولت اليوم "فتح بحث في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن"، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".