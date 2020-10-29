"مش مصري ولا أردني".. حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في إحدى الدول الخليجية

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمحاولة الاعتداء على أحد الأشخاص داخل أحد المحال التجارية، زاعمين أنه مصري الجنسية، ويعمل في أحد الدول الخليجية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام ذلك الشخص بصد محاولة الاعتداء من شخصين، وضربهما بقسوة، حتى فرا هاربين منه.

Os dois Bombadinhos foram reclamar do motoboy na Pizzaria que pizza estava fria, olha que aconteceu kkkkkkkkkk pic.twitter.com/GY6h3e7e1F — Guto Palestra Itália (@gutfera10) October 22, 2020

حقيقة الفيديو أنه في البرازيل في ولاية ميناس جيرايس، ولم يكن هناك تواجد لأي شخص مصري الجنسية، ووقعت المشاجرة بين مسؤول خدمة توصيل الطلبات للمنازل، يعمل في أحد المحلات، حدثت تلك الواقعة في 12 أكتوبر الماضي، الساعة الثامنة مساء بتوقيت البرازيل، بحسب ما نشره موقع ماكاو "بنسليف البرازيلي".

ودخل رجلين إلى المحل بحوزتهما سلاح ناري، حاولا تهديد عامل خدمة توصيل الطلبات للخروج من المحل وترك العاملين فيه، إلا أنه رفض ذلك واشتبك معهم، حتى فروا هاربين من المحل.

Em todos os ângulos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOs dois Bombadinhos foram reclamar do motoboy na Pizzaria que pizza estava fria, olha que aconteceu kkkkkkkkkk pic.twitter.com/mPeNs3sm0L — Guto Palestra Itália (@gutfera10) October 22, 2020

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، وادعى البعض أن الفيديو عبارة عن مشاجرة لشاب مصري، وآخرون زعموا أن الواقعة حدثت في الأردن، وأن المشاجرة بين 3 شباب أردنيين.