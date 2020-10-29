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تداول فيديو لمصري يلقن شابين "علقة ساخنة" بمفرده في إحدى دول الخليج

كتب:

عبدالله مجدي
10:50 م | الخميس 29 أكتوبر 2020
محاولة الاعتداء على مصري في الكويت

محاولة الاعتداء على مصري في الكويت

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لمحاولة الاعتداء على شخص داخل أحد المحال التجارية، زاعمين أنه مصري الجنسية، ويعمل في إحدى الدول الخليجية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام ذلك الشخص بصد محاولة الاعتداء من شخصين وضربهما بقسوة "علقة ساخنة"، حتى فرا هاربين منه.

وانتشرت التعليقات على ذلك الموقف بالإشادة بذلك الشاب الذي رفض أي اعتداء عليه، وحصل على حقه.

وتستعد الكويت لترحيل 13 ألف مقيم من جميع الجنسيات، بسبب تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أُبعد للمصلحة العامة بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، وذلك في إطار الخطة الحكومية لتعديل التركيبة السكانية في الكويت وتنقية سوق العمل من المخالفين ومرتكبي الجرائم، حسبما أفادت صحيفة القبس.

وساعدت الإجراءات المصاحبة لأزمة انتشار فيروس كورونا في تقليل أعداد المبعدين، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث جرى ترحيل ما يقرب من 40 ألف مقيم في العام الماضي، و34 ألفا في عام 2018، معللة الانخفاض الملحوظ في الأعداد بسبب إغلاق المطارات، وكذلك فترة الحظر الكلي التي ألزمت الجميع الوجود داخل منازلهم.

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