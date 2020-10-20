اعتداء بالسب والضرب على طبيبة مصرية في الكويت

شهد مستوصف الفنطاس بالكويت واقعة اعتداء بالسب والضرب على طبيبة مصرية، في وقت تبحث السلطات عن المعتدي، حسبما نقلت صحيفة "الرأي" المصرية.

ويعود سبب الاعتداء إلى أن الطبيبة المصرية طالبت المعتدي، وهو كويتي، باحترام الدور المخصص له.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الرأي" إن الجهات الأمنية تلقت شكوى من طبيبة في مستوصف الفنطاس أرفقت بها تقريرا طبيا بإصابات لحقت بها.

وذكرت أنه أثناء قيامها بواجبها في المستوصف، فوجئت بمراجع يدخل إلى غرفتها متجاوزا أدوار بقية المرضى، وعندما طالبته بالالتزام احتراما للآخرين انفجر في وجهها سبا وإهانة، كما اعتدى عليها بالضرب، حتى تدخل الممرضون والمراجعون وأنقذوها منه.

وسُجّلت قضية بحق المعتدي وجارٍ ضبطه، حيث قال المصدر الأمني إن "الطبيبة أدلت ببيانات المتهم الذي غادر المكان، وسجلت ضده قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبطه والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه".

يأتي هذا بعد ساعات من تناول بعض وسائل الإعلام الكويتية، صباح أمس، فيديو لدهس مواطن مصري في الكويت بسيارته، والتي ألقي القبض على قائدتها لاحقا بعدد البحث عنها.

وذكرت صحية "الرأي" الكويتية، أن مباحث الكويت تمكنت، أمس، من التوصل إلى قائدة المركبة، التي دهست مواطنا مصريا.

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة قالت إنها ام تقصد دهسه، وأحيلت للتحقيق.

وكان مقيم بالكويت، من الجنسية المصرية، مواليد عام 1967، فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في منطقة السالمية، وفر قائدها هربا عقب الواقعة.

وحصلت الشرطة على رقم السيارة، من أحد شهود العيان على الواقعة، ونقلت الجثة لاحقا إلى مصلحة الطب الشرعي.