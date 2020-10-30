الأقصر تنتفض ضد الإساءة للرسول.. المحلات تقاطع والمسيحيون خط دفاع أول

شارك عدد من المحال التجارية، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في الحملة الخاصة بمقاطعة المنتجات الفرنسية، رداً على الرسومات المسيئة للإسلام والتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أثارت غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم، والمشاركة في هاشتاج المقاطعة ونصرة الدين الاسلامى والمشاركة في الحملة التي نحمل شعار «إلا رسول الله».

وقامت سلسلة المحلات المشاركة في الحملة برفع جميع المنتجات الفرنسية وتعليق عدد من اللافتات الورقية والتي تنوه عن عدم وجود أي منتج فرنسي داخل الهايبر، وذلك تضامناً مع مبادرة مقاطعة المنتجات الفرنسية، بناءاً على موقف الرئيس الفرنسي ودعمه للرسومات المسيئة للنبي محمد صلى اللَّه عليه وسلم، وذلك حتى إشعار آخر.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أثار الرأي العام في العالم الإسلامي، إثر تصميمه على ما اعتبره حرية الرأي، بعد نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، مما أثار غضب المسلمين ودشنوا هاشتاجات غضب واحتجاج على ما حدث.

وفي مشهد مميز أقدمت إحدى شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، على إطلاق إحدى البالونات فى سماء غرب محافظة الأقصر بمدينة القرنة وهى تحمل بانر مدون عليه "إلا رسول الله" وذلك للدفاع عن رسول الله ضد الحملات والهجمات والتضامن من حملة إلا رسول الله، وذلك على خلفية استمرار نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وخرجت الرحلات الخاصة بالبالون وهى تحمل البانر عليه عبارة "إلا رسول الله" فى سماء الأقصر وهى تقل عدد من السائحين الأجانب، وسط سعادة كبيرة من أهالى محافظة الأقصر بتلك المبادرة المميزة من شركات البالون بحضور عدد من السائحين الأجانب.

وفى نفس السياق قام شاب قبطي بمحافظة الأقصر بعمل مبادرة للتأكيد على مدى قوة الترابط والمحبة بين المسلمين والأقباط.

حيث أعلن إبرام عادل ابن قرية وابورات المطاعنة بإسنا جنوب محافظة الأقصر، عن رفضه التام للإساءة للدين الإسلامى ورسوله الكريم، رافضًا أي إساءة تحتوي على رموز ومقدسات جميع الأديان السماوية، حيث كتب على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، رسالة باللغتين العربية والفرنسية، قائلًا: (أنا مسيحى وأرفض الإساءة للإسلام، مسلم مسيحى إيد واحدة)، مؤكدًا على أنه يجب على كل مواطن على وجه الكرة الأرضية أن يحترم دين أخوته من جانب الإنسانية، وليس من حق أى أحد مهما كان أن يسئ للأديان السماوية، مؤكدًا على غضبه الشديد من تلك المهاترات والإساءات غير المقبولة نهائيًا.

وأضاف الشاب الأقصرى إبرام عادل، أنه ضد أى إساءة بالرموز الدينية أو سخرية من الرسل عليهم السلام سواء فى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، وعلى الجميع الوقوف بوجه أى إساءة للرموز الدينية، مفيدًا أن الهدف من وراء هذه الإساءة هى إثارة النعرات الطائفية والتفرقة بين الشعوب، مشيرًا على وقوفه بجانب أخوته.

وعطفًا على هذه النقطة، يجدر الإشارة إلى أن عددًا من الشباب الأقباط بمدينة إسنا جنوب الأقصر بعثوا برسالة للعالم أجمع عن المحبة والسلام الذين يجمعان بين أبناء الوطن الواحد، حيث كانت تلك هي الصورة التي التقطت عقب مشاركتهم في احتفال أهالي مدينة إسنا جنوب المحافظة، بذكرى المولد النبوي الشريف، بتوزيع العصائر والمياه المثلجة على المارة.

وأعرب الشباب الأقباط المشاركين في الاحتفال، عن سعادتهم بمشاركة أصدقائهم وأهالي مدينتهم في المناسبات المختلفة، سواء الدينية أو الاجتماعية، وغير ذلك مؤكدين على أن الجميع تربطهم محبة الجيرة والصداقة المتواصلة على مدار سنوات طويلة يتخللها تبادل مشاعر الفرح والحزن سويًا داخل مجتمع واحد.