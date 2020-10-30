شتمت زوجها بأبيه وقفزت من الدور الرابع.. القصة الكاملة لحادث السويس

حادثة جديدة من حوادث العنف الأسري شهدتها محافظة السويس، حيث ألقت ربة منزل بنفسها من الطابق الرابع في أثناء محاولة هروبها من زوجها بعد أن سبته بأبيه، ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليها إلى المستشفى في حالة سيئة.

البداية كانت بنشوب مشاجرة بين زوجة وزوجها بسبب خلافات بينهما، دفعها إلى سبه، ليقوم بمطارتها بسلاح أبيض، فألقت بنفسها من شرفة المنزل.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة سقوط المجني عليها، حيث ظهرت تتدلى من أعلى وسرعان ما فشلت في الاحتفاظ بتوازنها، فسقطت على الأرض، حسبما أكدت التحريات.

وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام، بوصول سيدة في العقد الثاني من العمر، من سكان منطقة "كفر أحمد عبده" مصابة بكسور في الجمجمة.

وعقب تحرير محضر بالواقعة تمكنت مباحث السويس، بقيادة العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث المديرية من القبض على الزوج، الذي أكد في أقواله أن الضحية سبته بأبيه وأمه فحاول تأديبها إلا أنه فوجئ بها تهرول تجاه النافذة وتلقي بنفسها من الطابق الرابع، مؤكدا أنه حاول إنقاذها إلا أنه لم يتمكن، فيما أكد التقرير الطبي للمصابة، أن حالتها تحتاج لرعاية فائقة.