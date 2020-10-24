انتحار "نجار" شنقاً بسبب خلاف مع زوجته على "مصروف البيت" بالشرقية

أقدم نجار شاب على التخلص من حياته شنقاً، اليوم السبت، بسبب خلافات عائلية مع زوجته على "مصروف البيت" في مدينة القنايات، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بالعثور "س. م."، 33 سنة، نجار، مشنوقاً داخل منزله بمدينة القنايات.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات عائلية ومشكلات مادية بينه وزوجته، ونشوب مشادات بينهما وتركها المنزل وتوجهها إلى منزل أبيها.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى القنايات المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وجرى نقلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء التشريح، وصرحت النيابة بدفن الجثمان بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

يشار إلى تكرار وقائع حوادث الانتحار بين أشخاص من أعمار مختلفة في محافظة الشرقية، بسبب المرور بأزمات نفسية، من ضمنها انتحار طالبة في الصف الثالث الإعدادي، في شهر فبراير الماضي، نتيجة تناولها أحد أقراص الفسفورية السامة المستخدمة في حفظ الغلال، لحصولها على مجموع ضعيف في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بدائرة مركز أبو كبير.