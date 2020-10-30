رغم التنازل.. حبس اثنين من المتهمين في واقعة الاعتداء على عجوز تلا

أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، بحبس اثنين من المتهمين في واقعة الاعتداء على مُسن في شارع بمدينة تلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، رغم تنازل المجني عليه عن المحضر الذي أقامه ضد المتهمين بعد التصالح معهما، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الثالث.

وأكدت مصادر أمنية وقضائية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن قرار حبس النيابة للمتهمين لا يتعارض مع تنازل المعتدي عليه عن القضية، لأن المعتدي عليه تنازل عن حقه في الواقعة ولكن يتبقي حق المجتمع لعدم تكرار تلك النوع من الوقائع، إذ طلبت النيابة التحريات عما قام به المتهمون أعمال بلطجة أم لا وهل كانوا يحملون أسلحه بيضاء معهم أم لا؟.

وتنازل الرجل المُسن عن المحضر الذي حرره ضد المعتدين عليه، وأكد محسن إبراهيم نجل إبراهيم أبوسالم المُسن المعتدي عليه، أن والده تنازل على المحضر أثناء التحقيقات معه في النيابة احتراما للجيرة وحفاظا على العلاقات بين الأسر وخوفا علي مستقبل الشباب الأربعة من ضياع مستقبلهم.

وأضاف نجل المُسن المعتدي عليه في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه سيتم محو صفحة الماضي وإغلاق القضية بعد تدخل عدد كبير من الأقارب وأبناء تلا المحترمين حفاظا على العلاقات بين العائلتين.

وتمكنت وحدة مباحث تلا بمديرية أمن المنوفية، بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من ضبط المتهمين الرئيسيين الاثنين في واقعة اعتداء 4 شباب على مسن وسحله في أحد شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وجار عرض المتهم علي النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بالقبص على "ش.م.ع"، و"أ.ا.ا" المتهمان في واقعة الاعتداء على مسن في مدينة تلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجرد 4 شباب من الإنسانية، وتعدوا علي رجل مسن، وسحلوه في شوارع مدينة تلا بمحافظة المنوفية؛ بسبب خلافات سابقة بينهما؛ إذ تربصوا له أمام منزله، واعتدوا عليه وأسقطوه أرضا، وتناوبوا على ضربه.

ويظهر في الفيديو، اعتداء 4 شباب على المسن، وإسقاطه على الأرض وضربه بطريقة مبرحة أثارت غضب الجميع.

عقب تداول الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، طالب النشطاء بالقبض علي المتهمين وتحويلهم للقضاء، للتحقيق معهم في الاعتداء علي الرجل المسن.

وحرر المسن ويدعى إبراهيم عبدالحميد أبو سالم، موظف بالمعاش، محضرا في قسم شرطة تلا، حمل رقم 13072 جنح تلا، اتهم فيه 4 شباب بالاعتداء عليه وضربه وسحله على الأرض . ونشر محسن إبراهيم، نجل الرجل المسن، فيديوهات من إحدي كاميرات المراقبة في الشارع، التي وثقت الحادث، وظهر فيه المتهم الرئيسي ويدعى "ش.ع.م"، ينزل من سيارته مترجلا، ثم وقف ينتظر المجني عليه، وسرعات ما حدثت المشادة، واستعان بـ3 آخرين، واعتدى على الأول.

وأكد "محسن" أن والده كان يسير في اتجاهه للمنزل، وفجأة ظهر له عدد من الشباب، اعتدوا عليه، قائلا: "عيب لما نضرب حد كبير كدا مبقاش فيه تربية"، مضيفا أن المشكلة تعود لفترة كبيرة بسبب خلافات بين المتهم ووالده علي قطعة أرض زراعية .

وأضاف نجل الرجل المسن، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المتهمين كانوا يمكسون بيدهم أسلحة بيضاء، تتمثل في "سنجة ومطواه" ورفعوها عليه، مؤكدا أنهم أعدوا للاعتداء عليه، بدليل انتظارهم له في الشارع امام المنزل، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة.