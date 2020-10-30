محمود الكردوسي يصدر ٱولى رواياته "ذائقة الموت" قريبا

يصدر قريبا للكاتب الصحفي، محمود الكردوسي؛ رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، عضو مجلس الشيوخ، أولى رواياته وأحدث كتبه بعنوان "ذائقة الموت" عن دار العين للنشر والتوزيع.

وكشف "الكردوسي" عن غلاف الرواية وعلق عليه، قائلا "بعد سنوات طويلة (أكثر من 20 عاما) ستصدر أولى رواياتي وأتمنى ألا تكون الأخيرة عن دار نشر (عين) خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، الرواية التي اخترت لها عنوان (ذائقة الموت) تتقصى المسكوت عنه بالضرورة في إحدى قرى صعيد مصر الجواني".

وتابع: "تتحدث عن الثأر بوصفه تجليا للكبرياء والنخوة وليس قتلا مجانيا، عن الجنازات والعديد بوصفها تعبيرا مبدعا عن الاحتفاء بالموت، وعن الموت باعتباره حياة وقدس أقداس، وفي الرواية أيضا طغاة وملائكة، حب وعلاقات محرمة، أقباط ومسلمون، متصوفون وكفرة، عبيد وأسياد، وفيها طموح مدمر وصراعات بداوة ونزق طبقي، هذه الرواية أعادت الصعيد إلى قلبي حبا وكرها بعد أن كادت العاصمة أن تضيعه وتضيعني".

وأضاف: "فلكل بسطاء الصعيد وفقرائه والمنكوبين بحبه، لكل التائهين والمشتاقين إلى بساطته وشظف عيشه.. أهدي هذا النص القاسي".

وعلى مدار تاريخه المهني، خاض محمود الكردوسي تجارب صحفية متنوعة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث عمل كاتب مقال في مجلة 7 أيام، وصحفي متخصص في مجلة "نص الدنيا" بالأهرام 1992-2018، وصحفي متخصص في جريدة "صوت الأمة" 2002-2004، وصحفي متخصص في مجلة "الأهرام العربي" 2003-2005، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة "الفن السابع" 1997-2001.

محمود الكردوسي ابن محافظة سوهاج، حاصل على بكالورويوس إعلام قسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة 1981، ولم تتوقف خبراته عند العمل الصحفي فقط، حيث كتب أكثر من سيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتابي "مرة واحد صعيدي"، و"عيشة تقرف" ؛ ومن المنتظر صدور كتاب سيرة بعنوان "تلك الٱيام البعيدة".