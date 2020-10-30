سعر اليورو اليوم الجمعة 30-10-2020.. أعلى بيع في "التعمير والإسكان"

تستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات قبل اليوم، الجمعة 30 أكتوبر الجاري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة أبرزها البنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك مصر بنك CIB، بنك قناة السويس، كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.