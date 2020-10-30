"لبن وحلاوة" ضمن سلع التموين في شهر نوفمبر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصرف مقررات وسلع شهر نوفمبر في المنافذ التموينية التابعة للوزارة متمثلة في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، أو منافذ البقالين التموينيين، بدءا من يوم الأحد المقبل بقائمة سلع تضم 22 سلعة وهى :

- زيت خليط لتر واحد بسعر 17 جنيهًا.

- سكر معبأ كيلو واحد بسعر 8.5 جنيه.

- أرز معبأ كيلو واحد بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه.

- عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة معبأة 500 جرام بسعر 3 جنيهات ونصف جنيه.

- شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

- لبن جاف بسعر 17 جنيهًا.

- خل 5% بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق كيلو واحد بسعر 6.50 جنيه.

- صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك كيلو واحد بسعر 15.75 جنيه.

- مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت بسعر 5.50 جنيه.

- علبة كبريت درج 120 عودا سعره جنيه.

- كيس ملح طعام 300 جرام سعره جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما سعره جنيهن.

- طحينة بيضاء 28 جراما سعره جنيهين.

- كيس سائل غسيل صحون 80 جراما سعره جنيهين.

- كيس مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات.

- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

وتنتهي التموين غدًا السبت من تسليم البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة، السلع لتكون جاهزة للصرف بدءا من صباح الأحد، وسط متابعة من غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.