كابتشينو وحلاوة بار على سلع التموين في أكتوبر.. السكر بـ8.5 جنيه

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من اليوم في المنافذ التابعة لها "جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية"، أو منافذ البقالين التموينيين، صرف مقررات السلع التموينية عن شهر أكتوبر، والتي تضم 28 سلعة.

وترصد السطور التالية، أبرز السلع التي تُصرف على بطاقات التموين، كما يلي:

- زيت خليط لتر واحد بسعر 17 جنيهًا.

- سكر معبأ كيلو واحد بسعر 8.5 جنيه.

- أرز معبأ كيلو واحد بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه.

- عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة معبأة 500 جرام بسعر 3 جنيهات ونصف جنيه.

- شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

- لبن جاف بسعر 17 جنيهًا.

- خل 5% بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق كيلو واحد بسعر 6.50 جنيه.

- صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك كيلو واحد بسعر 15.75 جنيه.

- مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت بسعر 5.50 جنيه.

- علبة كبريت درج 120 عودا سعره جنيه.

- كيس ملح طعام 300 جرام سعره جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام سعره جنيهن.

- طحينة بيضاء 28 جراما سعره جنيهين.

- كيس سائل غسيل صحون 80 جراما سعره جنيهين.

- كيس مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات.

- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

التموين: مخزون السلع الأساسية يكفي لـ6 أشهر

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لـ6 أشهر لبعض المنتجات.

وشدد المصيلحي في تصريحات صحفية، على استمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة، بما يتيح التنوع في المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.

ويعد مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين بالمشاركة مع القطاع الخاص، والذي يستهدف في المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، وإضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، ويعزز قيمة الإيرادات لأكثر من 3 أضعاف، علاوة على أنّ القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة.