الحكومة تعلنها: لا زيادة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات، مُوضحةً أن كل شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

الأحد.. بدء تحصيل فواتير الكهرباء بعد مراجعتها

يأتي ذلك، في الوقت الذي انتهت فيه شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من طباعة فواتير استهلاك المشتركين عن شهر نوفمبر، والتي سيتم توزيعها على المُحصلين غدًا تمهيدًا لتحصيلها من المشتركين الأحد المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ"الوطن"، أن شركات التوزيع اتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراج فاتورة سليمة تعبرعن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين بعد استبعاد القراءات الشاذة.

واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء.

وشددت الوزارة أن نسبة القراءات الخاطئة شبه معدومة، بعد عدم تدخل العنصر البشري في إصدار الفاتورة والتي كانت في وقت سابق سببا رئيسيا في شكاوى المواطنين من الفواتير الخاطئة.