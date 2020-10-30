تحصيل فواتير الكهرباء بعد مراجعتها واستبعاد القراءات الشاذة الأحد

انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من طباعة فواتير استهلاك المشتركين عن شهر نوفمبر، والتي سيتم توزيعها على المُحصلين غدًا تمهيدًا لتحصيلها من المشتركين الأحد المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء لـ"الوطن"، أن شركات التوزيع اتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراج فاتورة سليمة تعبرعن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين بعد استبعاد القراءات الشاذة.

الإجراءات التي تتخذها الشركات قبل إصدار الفواتير:

- التفريغ للوحدات على برنامج القراءات.

- استخراج تقارير متعددة، منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات، وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ.

- يجري مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

- بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة، يتم طباعة تقارير تسمى "تقارير الإصدار" ويتم مراجعتها.

- يجري إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير، وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

- فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع، والذي يقوم بدوره بتسليمها للمحصلين الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من يوم واحد في الشهر.

- في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق "الواتس آب" أو مركز الشكاوى أو 121، يجري بحثها فورا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة

واتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة، من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج القراءة الموحد لعداد الكهرباء.

منع التلاعب في تسجيل القراءة من الكشافين

يهدف البرنامج إلى القضاء على أخطاء الفواتير، خصوصًا أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء، وذلك بالتأكد من قيام كشافي الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلي لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج.

وسيقوم البرنامج بتسجيل القراءة إذا كانت استهلاكًا فعليًّا للمواطن، وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك، ما يتيح الدقة والسرعة أثناء الحصول على الاستهلاك.

البرنامج يضمن حق الدولة والمواطن

برنامج القراءة الموحد جرى تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، وسيجري تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترِك ليتم تسجيله من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن في أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثاني استهلاكه الفعلي فقط، بعد تزايد شكاوى القراءات والفواتير الخاطئة.