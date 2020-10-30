إزاي تشتري سيارة مرسيدس من مزاد "المالية" بتأمين دخول 10 آلاف جنيه

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عبر بوابة التعاقدات العامة تنظيم مزاد علني يوم 15 نوفمبر المقبل، لبيع سيارات نيابات ملاكي وبيك أب وميكروباص وموتوسيكلات وتروسيكل ماركات مختلفة، وجاءت تفاصيل المزاد كالتالي:

يتضمن المزاد بيع سيارات نيابات ملاكي وبيك أب وميكروباص وموتوسيكلات وتروسيكل ماركات هيونداي، جراند شيروكي، شيفورليه، جيب شروكي، بولونيز، ترامكو، لادا، كريزلر، اسكودا، سيات، داتسون، مازدا، فيات، دايو، مرسيدس، هوندا، بيجو، ايسوزو، نيسان، سوزوكي، نيسان، رينو، تويوتا، ميتسوبيشي، كيا، فولكس، جيب، فورد، دايون، MAM، CDI، GMC، جلاكسي، انتوس، ياماها، برافا.

مكان وتفاصيل جلسة مزاد سيارات نيابات

وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، في موعد الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، وجاء تأمين دخول المزاد بسعر 10000 جنيه.

علمًا بأنه يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، وحددت هيئة التعاقدات العامة أن يكون البيع دون عمولة، وتكون المعاينة أساس البيع، ويكون شراء كراسة الشروط شرطا من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، على أن تُطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها.

اتباع الإجراءات الوقائية شرط دخول المزاد

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الإصابة بكوفيد 19.

يُذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، قد أعلنت تنظيم مزاد علني يوم 16 نوفمبر المقبل، لبيع بضائع جهات حكومية وجه قبلي، تشمل قطع غيار سيارات، أثاث، تكييفات، أجهزة منزلية، كمبيوترات وأجزائها، هواتف محمولة، مولد كهرباء، ماكينة بحرية، مواسير وكتل بلاستك، شكائر فارغة، وغيرها.