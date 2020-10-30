الهجرة توضح ملامح مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

تستعد وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لانطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، خلال الفترة القادمة، ومن المقرر تحديد التخصصات المطلوبة، لانعقاد المؤتمر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة في مصر خلال الفترة الحالية، لذلك لابد أن يتم اختيار الصناعة كمحور أساسي للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وللاستفادة من خبراء مصر بالخارج في مجال الصناعة.

ويرصد التقرير التالي ملامح مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة":

- التعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، وقطاع الإنتاج، والهيئة العربية للتصنيع.

- عقد لقاء مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة دعم الصناعة والاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج في مجال الصناعة.

- الاتفاق على عقد ورشة عمل مع الشركاء المعنيين في مجال الصناعة مثل اتحاد الصناعات المصرية، الغرف التجارية والقطاع الخاص أيضًا.

- تحديد الخبراء المشاركين من خلال معرفة احتياجات الدولة المصرية في مجال الصناعة وسيتم ذلك من خلال ورش العمل التي ستعقد في الفترة المقبلة بين الجهات المشتركة، فمصر لديها العديد من مجالات الصناعة مثل صناعة النسيج والأدوية.

- عقد ورشة عمل الأسبوع المقبل في الهيئة العربية للتصنيع، وبناءً على تلك الورشة سيتم دعوة المشاركين، وهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية والهيئة العربية للتصنيع.

- يهدف المؤتمر الي إعطاء فرص لجميع خبرائنا في الخارج بمجال الصناعة، أن يأتوا إلى مصر ليشاهدوا ما تقوم بها مصر بمجال الصناعة.

- الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في التطور الصناعي الذي تشهده مصر حاليًا.

- عقد ورش عمل خاصة بالشباب الموهوبين في مجال الصناعات اليدوية، ويجب التركيز على هؤلاء الشباب.

- الاستفادة من الشباب الدارسين بالخارج، من خلال البرنامج الذي تم إعداده لهم، وفي حالة وجود الدارسين بالخارج في مصر خلال عقد المؤتمر بالفعل سيكون لهم دورًا كبيرًا.

- مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يدعم دور التعليم الفني في مصر، فالصناعة المصرية لا تحتاج فقط إلى الآلات الصناعية، بل تحتاج أيضًا إلى أيد عاملة مدربة للعمل على التكنولوجيا المتطورة.

- سيتم عمل زيارات ميدانية لجميع المشاركين في المؤتمر، طبقًا لكل تخصص.