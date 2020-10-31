مبادرة صوتك مسموع لمساعدة كبار السن في انتخابات المصريين في الخارج

في ضوء حرص المصريين بالخارج على أداء الواجب الوطني، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، أطلق عدد من قيادات وكوادر المغتربين، حملة تطوعية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار«صوتك مسموع»

تأتي المبادرة في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات، مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، حيث شكلت السيدات نحو ربع مجلس النواب في الدورة الماضية، ما يعطي أملا في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة

ودعا عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج، إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020، عن طريق البريد الحكومي، وإعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق، واختيار أكثر المرشحين قربا لهم في الشارع ومعرفة بمشكلات منطقتهم السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، مؤكدين أن المشاركة واجب دستوري؛ لأن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد أملا حقيقيا في تغيير واقعنا إلى الأفضل.

من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بجهود المصريين بالخارج ووطنيتهم التي تتجلى في كل موقف يحتاج إلى دعمهم ومشاركتهم

وأكدت قيادات المبادرة أن الحملة تقف على الحياد من المرشحين الفردي والقوائم، وأن الحملة تطوعية غير هادفة للربح، وأن أهداف المبادرة تتمثل في الآتي:

- دعوة أبناء مصر في الخارج للمشاركة في الانتخابات.

- تقديم الدعم اللوجيستي للناخبين في الخارج، بالإضافة لمساعدة كبار السن والأماكن البعيدة الوصول إلى مكاتب البريد.

- شرح طريقة التصويت الصحيحة بطريقة البريد كذلك التعريف بالمرشحين والقوائم الانتخابية بالمحافظات.

- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعليمات كل دولة بشأن كورونا.

- التصدي لحملات المقاطعة والشائعات المغرضة.

- رفع شعار "الدولة المصرية قبل أي كيان" في كل الدول حول العالم.