مبادرة صوتك مسموع لمساعدة كبار السن في انتخابات المصريين في الخارج
وزيرة الهجرة تشيد بالمبادرة وجهود المصريين المغتربين
كتب:
سماح حسن الجوهري
07:56 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في غرفة عمليات الوزارة في المرحلة الاولي من انتخابات المصريين في الخارج
في ضوء حرص المصريين بالخارج على أداء الواجب الوطني، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، أطلق عدد من قيادات وكوادر المغتربين، حملة تطوعية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار«صوتك مسموع»
تأتي المبادرة في ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات، مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، حيث شكلت السيدات نحو ربع مجلس النواب في الدورة الماضية، ما يعطي أملا في تمكين الكوادر الوطنية الواعدة
ودعا عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج، إلى ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020، عن طريق البريد الحكومي، وإعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق، واختيار أكثر المرشحين قربا لهم في الشارع ومعرفة بمشكلات منطقتهم السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، مؤكدين أن المشاركة واجب دستوري؛ لأن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد أملا حقيقيا في تغيير واقعنا إلى الأفضل.
من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بجهود المصريين بالخارج ووطنيتهم التي تتجلى في كل موقف يحتاج إلى دعمهم ومشاركتهم
وأكدت قيادات المبادرة أن الحملة تقف على الحياد من المرشحين الفردي والقوائم، وأن الحملة تطوعية غير هادفة للربح، وأن أهداف المبادرة تتمثل في الآتي:
- دعوة أبناء مصر في الخارج للمشاركة في الانتخابات.
- تقديم الدعم اللوجيستي للناخبين في الخارج، بالإضافة لمساعدة كبار السن والأماكن البعيدة الوصول إلى مكاتب البريد.
- شرح طريقة التصويت الصحيحة بطريقة البريد كذلك التعريف بالمرشحين والقوائم الانتخابية بالمحافظات.
- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعليمات كل دولة بشأن كورونا.
- التصدي لحملات المقاطعة والشائعات المغرضة.
- رفع شعار "الدولة المصرية قبل أي كيان" في كل الدول حول العالم.