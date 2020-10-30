تشريح جثمان شاب عثر عليه مشنوقا داخل غرفة نومه في الشرقية

قررت النيابة العامة تشريح جثمان شاب عُثر عليه منتحرًا داخل غرفة نومه في الشرقية، لبيان سبب الوفاة.

وذكرت التحريات تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من مركز شرطة أبوكبير، بوصول "عبدالله ال. م. ع." 21 عامًا، عامل مقيم السلطان حسن دائرة المركز، للمستشفى المركزي بأبو كبير جثة هامدة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في جثمان المتوفي، كما تبين وجود آثار حول رقبة المتوفي بسبب الحبل الذي استخدمه في شنق نفسه.

وكشفت التحريات أن الشاب هو من أقدم على التخلص من حياته بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه، وتوصلت أنه كان على علاقة عاطفية بفتاة ورفضت أسرته ارتباطه وزواجه منها، فعزم على التخلص من حياته.

وبسؤال أسرة الشاب المنتحر أكدوا صحة التحريات وأضافوا بأن نجلهم كان يمر بحالة نفسية سيئة في الأيام الأخيرة من حياته، لاعتراضهم على زواجه من إحدي فتيات القرية، والتي كانت تربطه علاقة عاطفية بها وهو ما دفعه للانتحار ولم يتهموا أحدا في وفاته، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرض الجثة على الطب الشرعي للتشريح ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.