الشبح.. ربح 41 مليون جنيه من تجارة "الكيف" واستثمرها في العقارات

قبل عام تقريبا، قرر"س.د" 45 سنة، إنهاء رحلته الإجرامية، بعد 5 سنوات حافلة بالمغامرات في عالم تجارة المخدرات، ليتفرغ لإدارة ثروته التي جناها من تلك التجارة والتي كون من ورائها ثروة تقدر بـ41 مليون جنيه.

بحسب مصادر أمنية فقد كانت الأموال مكدسة لديه في غرفة حصينة، مبطنة بالفولاذ، لكنه كان عاجزا عن التصرف بها أو إيداعها في البنوك لأنه سيسأل عن مصدرها وسيكون معرضا للاستجواب فقرر المتهم الذي اشتهر في أوساط تجار المخدرات بالصعيد باسم "الشبح" التفرغ لتدوير تلك الأموال المتبقية لديه والتي بلغت 41 مليون جنيه.

اشترى المتهم فيلا وأقام بها وامتلك عددا من السيارات الفارهة ثم ضخ أمواله في البنوك بمبالغ صغيرة ثم سحبها من جديد، واشترى عددا كبيرا من العقارات والسيارات لإخفاء مصدر تلك الأموال.

لكن قطاع المخدرات تمكن من رصد نشاط المتهم وجرى ضبطه وبعد تحقيقات مكثفة، تمكنت الأجهزة المعنية من حصر ثروته التي تحصل عليها من تجارة المخدرات والتي بلغت 41 مليون جنيه.

وتبين أنه تحصل على تلك الأموال من الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحريات عن أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 41 مليون جنيه تقريبا. وتلاحق الإدارة العامة العامة لمكافحة المخدرات تجار الكيف، وتمكنت خلال الأشهر الماضية حسب بيانات رسمية لوزارة الداخلية من ضبط عمليات غسيل أموال لتجار مخدرات بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه تمت مصادرتها بعد فحص دقيق لأنشطة المتهمين.