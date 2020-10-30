والدة منفذ هجوم نيس: تعجبت من سفره لفرنسا.. لا يعرف أحدا هناك

قالت قمرة عيساوي والدة منفذ هجوم نيس، إنه اتصل بها قبل وصوله إلى فرنسا، وأوضحت، في لقاء مع قناة "العربية"، أنها تعجبت من انتقاله من إيطاليا إلى فرنسا خصوصا أنه لا يعرف اللغة الفرنسية ولا يعرف أحدا في فرنسا.

وأكد ياسين شقيق إبراهيم عيساوي، أنه لم يتحدث معه في أي شىء بعد وصوله إلى فرنسا، فقط أخبره بوصوله.

وكان الشاب التونسي إبراهيم عيساوي يحمل سكينا قد قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الخميس، قبل إصابته برصاص الشرطة ونقله للمستشفى.

وقال ممثل الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكارد، إن منفذ الهجوم التونسي المشتبه به من مواليد 1999 ووصل إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية المواجهة لسواحل تونس في 20 سبتمبر الماضي.

وذكر ريكارد أن المشتبه به وصل إلى مدينة نيس بالقطار في وقت مبكر صباح أمس.

وقال مسؤول الادعاء في قضايا الإرهاب بفرنسا إن المشتبه به في قتل ثلاثة أشخاص داخل كنيسة بمدينة نيس وصل بالقطار حاملا بطاقة هوية تابعة للصليب الأحمر الإيطالي، مضيفا أنه بدل ملابسه في محطة القطار ثم ترجل إلى الكنيسة ليشرع في هجومه.

وأضاف المسؤول الفرنسي أن كاميرات المراقبة أظهرت الشاب في محطة القطار في نيس، مشيرا إلى أنه سار منها لمسافة 400 متر حتى كنيسة نوتردام.

وقال مصدر بالشرطة الفرنسية، إن "عيساوي" غير مصنف كمتشدد في فرنسا أيضا.

وقال مصدر أمني تونسي، إن منفذ الهجوم ينحدر من قرية سيدي عمر بوحجلة بالقيروان وكان يقيم في صفاقس، مشيرا إلى أن الشرطة ذهبت الى عائلته اليوم الخميس وتجري تحقيقات معهم.

وأكد محسن الدالي المتحدث القضائي هوية المشتبه به، قائلا إنه لم يكن مصنفا كمتشدد لدى السلطات التونسية.

وأضاف أن العيساوي غادر تونس في رحلة هجرة غير شرعية في 14 سبتمبر الماضي ووصل أمس إلى نيس.

أعلنت السلطات القضائية في تونس في وقت سابق، فتح تحقيق في شبهة تورط تونسي في عملية إرهابية.