"أم كلثوم" تقدم فقرة غنائية في ملتقى "أولادنا" بالأوبرا اليوم

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تشهد دار الأوبرا المصرية، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر التي أعلنت أن الفنانة أنوشكا سوف تحيي حفل الافتتاح بأغنية من تأليف الشاعر أمير طعيمة بمشاركة هديل ماجد وخالد عمار من ذوي القدرات الخاصة.

يوجه ملتقى أولادنا في نسخته الجديدة تحية خاصة لشعب لبنان خلال حفل الافتتاح الذي تقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية، تضامنا معهم في ظل الظروف التي يمرون بها، على أن تقوم هديل ماجد، مطربة مؤسسة أولادنا المعروفة بـ"أم كلثوم" أولادنا، بأداء فقرة غنائية تحت عنوان "يا لبنان يا أرض الجمال".

هديل تشارك بلوحتين إلى جانب فقرات الغناء

أغنية الحفل من تأليف الشاعر راضي علي طهطاوي، ألحان وعزف بيانو الدكتور شريف حمدي، أستاذ بكلية التربية الموسيقية، استعدت لها"هديل" من خلال بروفات استمرت ساعات طوال على مسرح الوزارة، وبحسب روايتها لـ"الوطن" إلى جانب مشاركتها في أغنية الافتتاح ستشارك في تقديم أغاني وطنية على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالأسمرات في فعاليات اليوم الثاني بالملتقى.

لوحتان للفن البدائي على هامش فعاليات المعرض في اليوم الثالث تشارك بهما"هديل" في فعاليات ملتقى"أولادنا" إلى جانب مشاركتها بالغناء، وبحسب تعبيرها،"كل يوم البروفات على مسرح الأوبرا بنستعد للحدث السنوي" الذي يشارك به أيضا فريق"بلاك تيما".

المخرج وليد عوني كشف في تصريح سابق لـ"الوطن" إن الحفل سيشهد مشاركة عدد من الموهوبين من ذوي القدرات الخاصة، وسيشارك في حفل الافتتاح أيضًا فرقة بلاك تيما، لافتًا إلى أن أغنية الفنانة أنوشكا ستكون من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة.