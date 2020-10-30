جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة الجرائم

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 11 قضية تهريب أبرزها "كيماويات - عقاقير طبية - كمامات طبية - هواتف محمولة - بضائع أجنبية".

في مجال الأمن العام: ضبط 32 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح – مخالفات مرورية - مخالفات مسطح مائي".

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1834 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة وحيازتها: ضبط 2 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 206 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.