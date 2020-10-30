5 جرائم أشعلت السوشيال ميديا في أسبوع.. ذبح شقيقين ومصرع طفل جوعا

شهدت محافظات القاهرة وسوهاج والإسكندرية والقليوبية في الأسبوع الأخير من الشهرالجاري، عدة جرائم كان لها نصيب الأسد في المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث راح ضحيتها العديد من الضحايا "رجال ونساء"، بالإضافة إلى طفل لم يتجاوز عمره الـ9 أشهر.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرز 5 جرائم قتل أثارت صدى واسع الانتشار لدى الرأي العام.

"مذبحة سوهاج" أب يقتل زوجته ونجليه

استيقظ أهالي إحدى قرى مركز جرجا في محافظة سوهاج على خبر العثور على جثامين كل من "شيماء" 30 سنة ربة منزل مصابة بعدة طلقات نارية، ونجليها كل من "سمير" 14 سنة، مصاب بتهشم فى الرأس وكسر فى الجمجمة، وشقيقته "أسماء" 8 سنوات، ممددة على الأرض مهشمة الرأس، في إشارة إلى أنه تم الاعتداء عليها هي الأخرى بآلة حادة.

وبتفتيش مسرح الجريمة تم العثور على جثة طفلة 7 سنوات داخل بئر الصرف الصحي الخاص بالمنزل وتبين أنها نجلة الجيران ومتغيبة منذ أسبوع، وكشفت التحريات أن الاب وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته ونجليه بقتل ابنه الجيران بسبب خلافات مالية بين زوجته ووالدة الطفلة المقتولة.

"مذبحة الشرابية" مُسن يذبح شقيقين بسبب 5 جنيهات

أنهى مسن 59 سنة حياة شقيقين ذبحًا أمام المارة، وإصابة نجل أحدهما بعده طعنات بسبب الخلاف على 5 جنيهات.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحقيقات أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليهم بسبب قيام نجل المتهم باستئجار دراجة هوائية من محل المجني عليهم والخاص بتأجير وإصلاح الدراجات النارية، وتأخر في ارجاعها، وطلب منه المجني عليه 5 جنيهات نظير التأخير ولكن نجل المتهم رفض وتشاجر معه.

ذهب إلى والده يروي له ما حدث فذهب المتهم وتشاجر معهم وتدخل الأهالي وفضوا المشاجرة، ولكن المتهم ظل يتربص بهم حتى يوم الواقعة فقام بذبح سليمان الشقيق الأكبر، وبعدها جلس وراء توك توك في انتظار الأخ الأصغر للمجني عليه حتى ظهر فقام بذبحه، وأثناء الهرب تفاجأ بنجل المجني عليه الأكبر 22 سنة، فسدد له عدة طعنات خوفًا من الانتقام لوالده وعمه.

تم ضبط المتهم ونقل الجثمانين إلى مشرحة زينهم.

"جريمة طوخ".. والدان يتركان رضيعهما في المنزل ليموت جوعا

شهدت إحدى قرى مركز طوخ بالقليوبية تجرد والدين من مشاعر الإنسانية، عندما تشاجرا فتركا المنزل وكلٌ ذهب إلى منزل أسرته تاركين رضيعهما في المنزل بمفرده لمدة 9 أيام، إلى أن حضرت النجدة بناءً على بلاغ من الأهالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة اعترفا بأن مشاجرة نشبت بينهما وتركا المنزل "بسبب العناد" تاركين الرضيع، في اعتقاد كل منهما عودة الآخر لإطعام الطفل.

قررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما القتل العمد بالامتناع، والذي تصل عقوبته للسجن المؤبد حسب تصريحات قانونيين.

"كتيبة الإعدام" تقتل مسجل خطر وتلقي جثته في الشارع

أنهى عامل مدبغة بمنطقة مصر القديمة، بمساعدة 3 من أصدقائه حياة مسجل خطر ضربًا بالعصى وآلة حادة وأسلحة البيضاء، وقاموا بإلقاء جثته أمام مستشفى في المقطم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بقتله بسبب قيام المجني عليه بفرض "إتاوة" على المتهم الرئيسي وزوجته، وكان دائم الاعتداء عليهم، فاستعان المتهم بـ3 من أصدقائه، وأنهم وجدوا المجني عليه فوضعوه في توك توك وتعدوا عليه بالضرب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم ألقوا به في الشارع.

تم ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم.

زوج يقتل زوجته ويحاول خنق طفله بسبب شكه في سلوكها

في منطقة باكوس بدائرة قسم ثان الرمل، أنهى عاطل حياة زوجته ذبحًا، وحاول قتل نجله بسبب شكه في سلوكها.

عقب ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة تشريح جثة الزوجة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.