استعداداً للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. طلعت مصطفى تنظم احتفالات كرنفالية في الرحاب ومدينتي

كعادتها في كل انتخابات وكافة الاستحقاقات الديمقراطية ، تقوم شركة طلعت مصطفى بتجهيز المقار الانتخابية في كل من الرحاب ومدينتي استعداداً لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و 8 نوفمبر القادم.

وتيسيراً على قاطني المدينتين ، ستوفر طلعت مصطفى أتوبيسات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان الانتخابية ، وذلك في أجواء احتفالية وكرنفالية مع توزيع أعلام مصر على الناخبين .

وأعرب عدد كبير من سكان الرحاب ومدينتي عن سعادتهم بمبادرة شركة طلعت مصطفى التي اعتادت على تنظيم جميع الاستحقاقات الديمقراطية على أكمل وجه .

وتحرص طلعت مصطفى دائماً على أن يتم الاقتراع بالتوازى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة حرصاً على سلامة الناخبين ولتشجيعهم على المشاركة في العرس الديمقراطي ، وذلك عن طريق تعقيم المقار الانتخابة قبل وبعد بدء التصويت ، مع الحفاظ على المسافات الآمنة لانتظار الناخبين امام اللجان الانتخابية ، بالاضافة الى التشديد على ارتداء الكمامات الطبية للقائمين على العملية الانتخابية والناخبين على حد سواء.

وتقع كل من الرحاب ومدينتي في نطاق التجمع الأول ، مقر قسم الدائرة السابعة ، وتضم بدر والنزهة والشروق والقطامية والتي يتنافس فيها 43 مرشح فردي وقائمتان انتخابيتان .