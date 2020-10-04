فيديو.."طلعت مصطفى" تتبنى طالبة حتى تخرجها من "طب الأسنان" بجامعة خاصة

انطلاقا من دورها المجتمعي، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تبنيها ورعايتها للطالبة أمنية يسري، التي لم تتمكن من الالتحاق بتنسيق الجامعات الحكومية حيث تتكفل المجموعة بكل مصرفاتها الدراسية حتى التخرج من كلية طب بجامعة خاصة.

وكانت الطالبة أمنية حصلت على مجموع 96.95 % في الثانوية العامة، رغم ظروف والدها الذي تعرض لحادث أليم في بداية العام، ما دفعها إلى العمل، خاصة وأن والدها ليس له دخل ثابت، إلا أن الطالبة أمنية يسري اجتهدت حتى استطاعت الحصول على مجموع كبير، فضلاً عن حرصها على المشاركة في كافة الأنشطة المدرسية والتدريب، كما حصلت على العديد من الجوائز في مجال التعليم، وتم تكريمها من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC بشهادة في البحث العلمي، كما شاركت بعمل في معرض الكتاب.

وأوضحت مجموعة طلعت مصطفى أنها تتشرف بتحقيق حلم الطالبة المجتهدة أمينة يسري في الالتحاق بكلية طب الأسنان وذلك إيمانا بدور مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسؤولية المجتمعية من شركات ورجال أعمال محبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية تجاه المتفوقين دراسيا.

وكانت الطالبة قالت: "أنا أمنيه يسري، حصلت على 96.95% في الثانوية العامة، بالرغم من ظروف والدي الذي تعرض لحادث في بداية العام،مما دفعني إلى العمل لأتمكن من تحصيل الدروس لأن والدي ليس له مرتب ثابت، لكني توقفت عن العمل بسبب الفيروس وبناء عليه توقفت عن تحصيل الدروس".

وتابعت: "بالرغم من أن نظري نصف تقريبا، ذاكرت من 12 إلى 14 ساعة ، أخدت كورسات بجانب شغلي كثيرة، اتأهلت لنهائيات الباحثون الشباب واتكرمت بدرع، اتكرمت من AUC بشهادة فالبحث العلمي، شاركت بعمل في معرض الكتاب، كنت بشارك في كافة الأنشطة المدرسية، أتمنى إن الدولة تحفزني بمنحة لكلية طب الأسنان". .