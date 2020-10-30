محافظ أسيوط: استكمال أعمال الرصف ورد الشيء لأصله بشوارع المحافظة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال الرصف وإعادة رد الشئ لأصله بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والوحدات المحلية، لتمهيد الطريق أمام المواطنين، وتيسير حركة السير المرورية أمام المركبات، لافتًا إلى تنفيذ مشروع الرصف، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، ورصف شارع المركز، عقب الانتهاء من نظيره "الجلاء".

وأشار المحافظ، إلى أن خطة الرصف ورد الشئ لأصله، تعد من المحاور الرئيسية لأعمال التنمية والبناء والتطوير، التي تشهدها المحافظة حاليا في شتى القطاعات.

وقال "سعد" إن المحافظة لا تألوا جهدا في إعادة رصف الشوارع مرة أخرى، عقب أعمال الحفر الناتجة من توصيل المرافق والبنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى ضرورة متابعة مشروعات البنية التحتية والتنموية كافة، بمختلف القطاعات الخدمية، التي تجرى على أرض الواقع، منها قطاع الطرق، باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة، وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه رصف شارع المركز، بعد الانتهاء من شارع وميدان الجلاء، بمعرفة وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة، ضمن خطة رد الشئ لأصله بالشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المركز؛ لتهسيل الحركة المرورية والانتقالات الداخلية للمواطنين، لافتة إلى متابعة الأعمال وطبقة الأسفلت؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية، مؤكدة تكثيف وإنجاز الأعمال لرصف باقي شوارع المدينة المدرجة ضمن الخطة.