الإسكان تفتح منافذ جديدة للرد على استفسارات الراغبين في وحداتها

قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فور الإعلان عن توفير 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودى ومتوسطي الدخل، "فوجئنا بسيل من التساؤلات حول كيفية التقديم، وضابط وشروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي"، مشيرة إلى أن الصندوق، قرر فتح العديد من النوافذ المختلفة للإجابة على أسئلة المصريين الراغبين في التقديم لحجز الوحدات السكنية، المزمع طرح كراسات شروط حجزها بمكاتب البريد الإلكتروني بداية من الأحد القادم.

على الراغبين متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان

وأضافت "عبدالحميد، خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن"، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmff eg).

والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmff eg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الإتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز إتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام : 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن، أو مديريات الإسكان.

وتابعت، نعمل على توفير كل البيانات المطلوبة للمواطنين الراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات متوسطي الدخل، مؤكدة أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تهدف لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلائم والدخل الخاص بهم.

الأحد القادم فتح باب التقديم لوحدات الإسكان

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنه سيبدأ غد الأحد وحتى يوم الأحد الثامن من نوفمبر القادم، فتح باب الحجز لذوى الإحتياجات الخاصة فقط، فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، بينما يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، من يوم الاثنين 9/11/2020 : يوم الإثنين 7/12/2020.

الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ210 إلى 280 ألف جنيه

وكان وزير الإسكان، أكد أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.