سكرتير عام أسيوط يترأس اجتماعاً لمناقشة الخطة السكانية

ترأس اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام محافظة أسيوط، اجتماعاً، اليوم، في حضور "محمد عبده" بخيت مدير المجلس القومي للسكان، لمناقشة الخطة السكانية للجهات التنفيذية.

وذلك بحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ، والدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسيوط ، وعدد من أعضاء وحدة السكان ، وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (مركز المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط ، والتربية والتعليم ، والشباب والرياضة ، الأوقاف ، والتضامن الاجتماعي، ومحو الأمية ، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط ، وجمعية تنظيم الأسرة ،والتأمين الصحي، والهيئة العامة للاستعلامات).

ووجه السكرتير العام، الأجهزة التنفيذية للمحافظة بالتعاون فيما بينهم وتحديداً مع وحدة السكان والمجلس القومي للسكان بالتنسيق مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذا القطاع وتسريع العمل فى التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة السكانية خدمة التي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً خاصاً.

وأشار إلى التنسيق لعقد اجتماع برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يضم كافة الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة مسئولي الصحة والتضامن الاجتماعي وتنظيم الأسرة والرئدات الريفيات لدعمهم والعمل على تذليل كافة العقبات وأي مشكلات قد تواجهم لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد مدير وحدة السكان بالمحافظة على ضرورة وضع خطة لكل إدارة خدمية بالمراكز والقرى والنجوع، مستهدف تنفيذها برئاسة المديرية التابعة لها لتسهيل التعاون مع رؤساء المراكز والقرى واللجان السكانية وتسريع الاستجابة من الجهات الشريكة وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة منها موضحاً أن تكوين لجان سكانية بالمراكز والمدن والأحياء هدفه تذليل كافة المعوقات على أرض الواقع بما يصب في مصلحة تنفيذ الاهداف المرجوة من الخطة السكانية.

ونوه مقرر المجلس القومي للسكان إلى تكثيف العمل وبذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتعويض الفترة الماضية التي تأثر بها النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق المستهدف من الأنشطة والفاعليات للوصول إلى أفراد المجتمع في الأماكن المختلفة لرفع الوعي وتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وأهمية خفض معدلات النمو السكاني .

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أكد تذليل كافة العقبات وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينهم محافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA تماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 لافتاً إلى تكليف اللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة بمتابعة هذا الملف الهام والتنسيق مع باقي الجهات الشريكة وعقد الاجتماعات وتذليل العقبات التي قد تواجههم.