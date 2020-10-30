أخبار البنوك.. لو المرتب منزلش إزاي تسحبه مقدما من كريدي أجريكول؟

يقدم بنك كريدي أجريكول خدمات مختلفة لعملائه ما بين قروض السيارة المستعملة أو الجديدة أو قرض شراء المنزل والحسابات الجارية والتوفير، وبرامج التمويل المختلفة، بالإضافة لخدمة صرف الراتب مقدمًا.

وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدمة أخبار البنوك التي تقدمها لقرائها، تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدمًا بحد يصل 50% من الراتب الشهري، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كالتالي:

مواصفات برنامج صرف الراتب مقدمًا من بنك كريدي أجريكول

سحب الراتب مقدما من البنك يصل إلى 50% من متوسط المرتب الشهري المحول على بنك كريدي أجريكول.

الفائدة 2% شهريًا، ومصاريفها السنوية من 100 حتى 150 جنيها.

حد سحب الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول متجدد.

سحب الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول متاح في أي وقت بالشهر.

يجب إتمام عملية تحويل المرتب في حساب كريدي أجريكول لمدة ثلاثة شهور متتالية على الأقل قبل طلب الحصول على الخدمة.

يمكن سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

يتم تسوية الرصيد مباشرة من مرتب الشهر التالي.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدمًا من بنك كريدي أجريكول

حدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك كريدي أجريكول كالتالي:

بطاقة رقم قومي سارية.

صورة ضوئية من جواز السفر في حالة الأجانب.

وحدد البنك الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي للموظفين بأن يكون المتقدم مصري الجنسية ويكون موظفا له راتب شهري، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 3500 جنيه، ومدة العمل لا تقل عن 6 أشهر في الشركة الخاصة بالموظف.

كما اشترط البنك ألا تقل السن عن 22 عاما ولا تزيد على 60 عاما عند انتهاء القرض، على أن تكون المستندات المطلوبة بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديثا لمحل الإقامة، وخطاب مفردات مرتب ساريا من جهة العمل أو 6 بيانات مرتب.