أخبار البنوك.. احصل على قرض حسن من بنك ناصر للزواج والعلاج والطوارئ

يعد القرض الحسن الذي يمنحه بنك ناصر لعملائه، من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك لتقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين، الذين تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، وتمنح القروض الاجتماعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه ودون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات، ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

ومن أبرز مميزات القرض الحسن من بنك ناصر الاجتماعي أنّه متاح لجميع العملاء من أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

وللاستفادة من القرض الحسن لإتمام الزواج على سبيل المثال، يجب تقديم ضامن من العاملين بإحدى جهات أو مؤسسات الدولة، فضلًا عن الإقرار بتحويل القسط أو جزء من الراتب إلى البنك لسداد القرض.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، مزايا وشروط الحصول على القرض والأوراق المطلوبة التي وضعها الموقع الرسمي للبنك على النحو التالي:

الفئات المستحقة للحصول على القرض

- أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

شروط وأحكام الحصول على القرض الحسن

حال الاقتراض بضمان المرتب:

- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات.

- تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش الافتراضي:

- ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عامًا.

- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق:

- تحويل القسط أو المعاش على البنك.

- في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".

- الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

- حال قرض الزواج: تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لا تزيد مدته عن 7 سنوات".

- حال قرض العلاج: تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- حال قرض الحالات الملحة - الطارئة: تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.