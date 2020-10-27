أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض المعاش دون ضامن من 3 بنوك؟

تقدم بعض البنوك تمويلات لأصحاب المعاشات، تمكنهم من الحصول على قروض ميسرة بضمان المعاش، وبتيسيرات متعددة.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بضمان المعاش من 3 بنوك مصرية، هي البنك الأهلي ومصر وناصر، والتي جاءت كالآتي:

قرض بضمان المعاش من البنك الأهلي

يصل القرض إلى 500 ألف جنيه.

مدة القرض تصل إلى 10 سنوات.

مميزات القرض

تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

دون ضامن.

دون مصاريف استعلام ائتماني.

الشروط والمستندات

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

ألا يزيد عمر المقترض عن 65 عاما في نهاية التمويل.

تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.

المصاريف الإدارية للحصول على القرض

المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدما بحد أدنى 250 جنيها، حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدني 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات – (معفاة حاليا).

عمولة السداد المبكر للتمويل 3% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي، 5% حال السداد بأي وسيلة دفع أخرى.

غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيها شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

قرض المعاش من بنك مصر

أعلى قيمة قرض تصل الى 500 ألف جنيه.

مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، و7 سنوات للمستفيد من المعاش.

مميزات القرض

أقل مصاريف إدارية.

وثيقة تامين مجانية على الحياة.

لا يشترط وجود ضامن للعميل.

المستندات المطلوبة

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي.

بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

إيصال مرافق حديث.

قرض المعاش من بنك ناصر

يمكن لأصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

الشروط والأحكام

حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق: تحويل القسط أو المعاش على البنك، وحال المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على القرض

صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن "سارية".

الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

(حال قرض الزواج): تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية "لا تزيد مدته عن سبع سنوات".

(حال قرض العلاج): تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

(حال قرض الحالات الملحة - الطارئة): تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم بها طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.