"العقرب" برج أبرز نجوم هوليود.. منحهم الكاريزما والموهبة

يضم برج العقرب، العديد من نجوم هوليود، أصحاب الموهبة الكبيرة، كما أن لديهم "كاريزما" ميزتهم أمام الكاميرا، وأجادوا تجسيد أدوارهم المختلفة والمعقدة في الأفلام التي شاركوا فيها، فحصدوا جوائز من كبرى المهرجانات والأحداث الفنية، وأصبحت شعبيتهم واسعة.

في التقرير التالي نرصد أبرز نجوم برج العقرب..

خواكين فينيكس

ولد 28 أكتوبر 1974، قدم العام الماضي واحدا من أهم أدواره في فيلم "جوكر"، وعنه حصد الكثير من أهم الجوائز العالمية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية وغيرها.

قبل "جوكر" قدم "خواكين" الكثير من الأدوار المميزة، بينها دوره في فيلم Walk the line، حيث جسد فيه سيرة المغني الراحل جوني كاش، وترشح عنه لجائزة أوسكار.

ومن أفلام "خواكين" المميزة أيضا، دوره في فيلم "المصارع"، وفي فيلم Her، وThe master مع المخرج بول توماس أندرسون، كما شارك فيلم Irrational Man مع المخرج وودي آلن.

ويصور خواكين فينيكس، فيلم C'mon C'mon حاليا، وتم الإعلان عن مشاركته في أفلام جوكر 2، و Kitbag يجسد فيه دور نابليون بونابرت، وسيتولى ريدلي سكوت إخراجه.

ليوناردو دي كابريو

ولد 11 نوفمبر 1974، وهو واحد من أكثر الممثلين جماهيرية في العالم كله، وفي عام 2016 عن دوره الرئيسي في فيلم The revenant والذي أخرجه أليخاندرو جونزاليز إيناريتو.

ترشح ليوناردو دي كابريو لجائزة أوسكار 6 مرات، ومن أبرز أفلامه Titanic، عام 1997، وعصابات نيويورك عام 2002، وفي نفس العام شارك في فيلم Catch Me If You Can.

بالإضافة إلى فيلم Revolutionary Road عام 2008، و The Wolf of Wall Street عام 2013، وغيرها الكثير، أما آخر أفلامه "ذات مرة في هوليود" وترشح عنه لجائزة أوسكار في الدورة رقم 92.

ترشح دي كابريو لجولدن جلوب 12 مرة وحصدها 3 مرات، كما ترشح لبافتا 5 مرات وحصدها مرة، بالإضافة للكثير من الجوائز الأخرى.

آدم درايفر

ولد 19 نوفمبر 1983، في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، وشارك "آدم" خلال مشوارع في أكثر من 40 عملا.

شارك "آدم" عام 2019 في 3 أفلام، وهي The Dead Don't Die، وThe Dead Don't Die، وقصة زواج، والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل دور رئيسي.

ومن بين أبرز أفلام "درايفر"، Paterson عام 2016، وBlacKkKlansmanعام 2018 مع المخرج سبايك لي.

ماثيو ماكونهي

ولد 4 نوفمبر 1969، في ولاية تكساس بأمريكا، شارك في 70 عملا فنيا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

حصد "ماثيو" جائزة أوسكار مرة واحدة في فئة أفضل دور رئيسي عن دوره في فيلم Dallas Buyers Club.

ومن أبرز أفلامه Interstellar إنتاج عام 2014 ومن إخراج كريستوفر نولان، أما آخر أفلامه The Gentlemen، من إخراج Guy Ritchie.

رايان جوسلينج

ولد 12 نوفمبر 1980، في كندا، شارك في أكثر من 40 عملا، وترشح لجائزة أوسكار مرتين، الأولى عام 2007 عن دوره الرئيسي في فيلم Half Nelson، والثانية عن دوره الرئيسي في فيلم لا لا لاند.