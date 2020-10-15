Don’t look up يجمع ليوناردو دي كابريو بـ ميريل ستريب وجينيفر لورانس

انضم الممثل الحاصل على جائزة أوسكار، ليوناردو دي كابريو، إلى طاقم عمل فيلم Don’t look up، وهو من إخراج وتأليف آدم مكاي.

الفيلم يضم عدد كبير من نجوم هوليود، بينهم ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، جينيفر لورانس، كيت بلانشيت جونا هيل بحسب ما نشر على موقع Variety.

كما يتواجد في طاقم عمل الفيلم الممثلين هيمش باتيل، أريانا جراندي، كيد كودي وماثيو بيري.

يحكي الفيلم عن قيام علماء فلك بتحذير الجميع على الأرض من أن أحد النيازك العملاقة، سيدمر الكوكب في خلال ستة أشهر.

Don’t look up، تصنيفه كوميدي، ومن أفلام نتفلكس، من المتوقع أن يلعب كل من لورانس ودي كابريو دور علماء فلك، لكن يتم تأكيد ذلك.

ومخرج ومؤلف الفيلم آدم مكاي، مواليد 17 أبريل 1968، ترشح لجائزة أوسكار 5 مرات وحصدها مرة واحدة عام 2016 في فئة افضل سيناريو مقتبس عن كتابته فيلم The Big Short.

ترشح "مكاي" جولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 3 مرات وحصدها مرة في فيئة أفضل سيناريو مقتبس عن كتابته فيلم Vice، بالإضافة للعديد من الجوائز الأخرى.

وبجانب Don’t look up، يحضر آدم مكاي لفيلم Bad Blood، من بطولة جينيفر لورانس.

أما بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو، يحضر حاليا لفيلم Killers of the Flower Moon، من بطولة روبرت دي نيرو، ويخرجه مارتن سكورسيزي. والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث.

أما آخر أفلام "دي كابريو" كان فيلم ذات مرة في هوليود بمشاركة براد بيت، وإخراج كوانتين تارانتينو، وترشح ليوناردو عن دوره لجائزة أوسكار.

أما ميريل ستريب، ترشحت لعدد كبير من الجوائز بينها 23 ترشيحا للأوسكار وحصدتها 3 مرات، بالإضافة لعدد 32 جائزة جولدن جلوب، وحصدتها 8 مرات بالإضافة إلى تكريمها بجائزة Cecil B. DeMille من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية. وترشحت لـ 11 جائزة بافتا وحصدتها مرتين، بالإضافة إلى المئات من الترشيحات الأخرى.