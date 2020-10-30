وزير الأوقاف: نرفض الإساءة للإسلام بكل صورها.. وكذلك الرد بالمثل

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مسجد جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بمحافظة الدقهلية، وألقى خطبة الجمعة، التي حملت عنوان: "النبي القدوة صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا"، مؤكدا: "نرفض الإساءة للإسلام بكل صورها، ولكن نرفض أيضا الرد بالعنف أو بالإساءة المماثلة".

وقال "جمعة" إن مهمتنا التيسير وليس التنفير، فبشروا ولا تنفروا، وإن الرحمة لا تنزع من شقي، موضحا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفعمة بالنماذج التطبيقية في ذلك، بما يحتاجه الإمام في مسجده، والمعلم في جامعته أو مدرسته، والوالدان مع أبنائهما، وسائر المعنيين بالجوانب التعليمية والتربوية والتوعوية والتثقيفية.

وحضر افتتاح المسجد، الواقع بطريق جمصة الساحلي، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ونائب مجلس الشيوخ المحاسب طارق عبدالهادي، وعدد من قيادات المحافظة

وأضاف وزير الأوقاف، أن التاريخ لم يعرف معلما قط أحسن تعليما وتأديبا وتربية وأرقى خلقا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نفيد من وسائل وأساليب تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وتعليمه لأمته، وأسلوب تعليمه للنشء والشباب وسائر الخلق.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أن الوزارة افتتحت 427 مسجدا جديدا في شهرين فقط، وهو عدد كبير جدا، لا يوجد في عدد من الدول الأخرى، مضيفا أن افتتاح مسجد جامعة الدلتا اليوم، جاء ليكون رسالة هامة؛ لأن المساجد أمر مهم للطلاب، وفي الماضي كانوا يلجأون للصلاة في المساجد الصغيرة خارج الجامعات، التي قد تروج لهم أفكارا خاطئة عن الإسلام، مشددا على أن وجود المساجد بحرم الجامعات أمر مهم.

وأكد "جمعة" أنه في ذكرى ميلاد رسول الرحمة والمغفرة، نرفض الإساءة للإسلام بكل صورها، ولكن نرفض أيضا الرد بالعنف أو بالإساءة المماثلة؛ لأنها ضد تعاليم الإسلام، وضد ما علمنا رسول الله من السماحة والرحمة والمغفرة.

وتفقد وزير الأوقاف يرافقه محافظ الدقهلية، مستشفى الأسنان بالجامعة، الذي يقدم خدمة الكشف والعلاج بجميع عياداته مجانا للمواطنين.