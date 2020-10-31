حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بحبه لقضاء وقته مع الاصدقاء المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل والشمس متنافران في منزلي الصحة.. لا تبعثر طاقتك وحافظ على صحتك وسلامتك وكن حريصا جدا في تحركاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وينصحك الفلك بعدم الحديث عن أخبارك وخططك أو عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.