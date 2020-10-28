حظك اليوم الأربعاء 28-10-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب الاستكشاف وخوض المغامرات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يفتح أمامك الفرصة للتعلم من تجارب البعض، وتنفعك نصائح المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يعدك باهتمامات ونشاطات مشتركة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.