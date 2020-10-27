حظك اليوم الثلاثاء 27-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء بحسه الفكاهي المميز والمحبب للمحيطين به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل، ما يضع على عاتقك مسؤوليات كبيرة، ومع ذلك لا تضغط على من تعمل معهم وأمهلهم وقتهم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تتسرع اليوم في أقوالك ولا تنزلق في حوارات قد تؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.