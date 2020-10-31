حظك اليوم السبت 31-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بأنه لديه شخصية قوية وقيادية ومتطلعة للمستقبل، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل معاكس فلا تدع سرعة الانفعال تصل بك اليوم إلى حد التهور.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

مواجهة الشمس للقمر قد تعيدك لذكريات مؤلمة.. فلا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتتسبب لك في حالة توتر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.